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Новости"Бизнес-новости": Пермь20 апреля 2023 8:06

Лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг превысил 900 млрд рублей по итогам первого квартала 2023 года

Группа Газпромбанк Лизинг подвела итоги работы за первый квартал 2023 года
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Объем нового бизнеса показал рост в 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 170 млрд рублей с НДС. Лизинговый портфель Группы вырос на 10% с начала года и достиг 954 млрд рублей. Основными сегментами, оказавшими влияние на рост объемов нового бизнеса в первом квартале 2023 года, стали: автобусы и микроавтобусы (+1104% к аналогичному периоду прошлого года), строительная техника и спецтехника (+552%), дорожно-строительная техника (+268%) и грузовой автотранспорт (+188%). Позитивную динамику также показало направление работы по финансированию различного оборудования для добывающего сектора экономики (+37%) и легкового автотранспорта (+21%).

Ключевыми факторами развития рынка лизинга в первом квартале 2023 года являются программы субсидирования отечественного транспорта, развитие региональных, транспортных и инфраструктурных проектов. Также отмечается рост спроса на финансирование социальных объектов в регионах, подвижного состава и сельскохозяйственной техники.

Максим Калинкин, Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:

«В первом квартале 2023 года мы реализовали несколько знаковых для рынка сделок с клиентами крупного корпоративного бизнеса, открыли новые направления бизнеса. Спрос на лизинг со стороны клиентов малого и среднего предпринимательства за отчетный период увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Лизинг сегодня – это не столько финансовый инструмент для приобретения основных средств, сколько способ решения более глобальных для бизнеса задач. К примеру, крупнейшие грузовладельцы все больше проявляют интерес к возвратному лизингу, а торговые сети - к расширению автопарков в целях экспансии на новые рынки. Поэтому мы продолжаем начатую в 2022 году работу по созданию новых решений для клиентов всех сегментов, которые будут способствовать росту и масштабированию их бизнеса».

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