В Лысьве пройдет благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО

Фото: Александр КОЦ

1 мая жителей и гостей Лысьвы приглашают на Благотворительную ярмарку. Она состоится на площади ЛКДЦ проспект Победы, 112. Начало мероприятия в 12.00 часов. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей».

На ярмарке можно приобрести полезную или памятную вещь, за которую покупатели сами определяют сумму пожертвования. Все собранные средства передадут в Комитет Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе для оказания гуманитарной помощи на СВО.

Участие в ярмарке могут принять все желающие. Принимаются работы, выполненные своими руками. Это могут быть украшения, сувениры, вязаные или сшитые вещи, а также картины, детские игрушки и изделия из дерева. Для участия необходимо отправить заявку с указанием ФИО мастера, чьи работы планируется выставить. Заявку можно оставить по телефону: 8-992-23-31-428 или в сообщениях: https://vk.com/alis_oksana.