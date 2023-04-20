В Перми пройдут гастроли театров из Чувашии и Красноярска

Сцена из балета «Конёк-горбунок»

На большой сцене Пермского академического Театра-Театра пройдут гастроли Чувашского государственного театра оперы и балета и Красноярского ТЮЗа. Они состоятся в рамках 300-летия Перми.

23 и 24 апреля Чувашский театр оперы и балета покажет сказочный балет для детей «Конёк-горбунок» (0+), классический балет «Ромео и Джульетта» (12+), а также одноактные балеты «Симфонические танцы» (12+) на музыку Сергея Рахманинова и «Барокко» (12+) на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

- Гастроли на сцене Театра-Театра – первый визит Чувашского государственного театра оперы и балета в Пермь, однако его связь с нашим городом крепче, чем может показаться на первый взгляд, - рассказали в пермском театре. - Этим театром руководит хореограф Андрей Попов, выпускник Пермского государственного хореографического училища и Пермской государственной академии искусства и культуры. С 2003 по 2010 год он был солистом в Пермском академическом театре оперы и балета, а Чувашский государственный театр оперы и балета возглавил в 2022 году.

С 26 по 30 апреля один из ведущих молодежных театров Сибири, Красноярский ТЮЗ покажет спектакли «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (12+) по мотивам романа Клайва Льюиса и «Алиsа» (6+) - фантазия по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье».