В Прикамье начали проектировать студенческий кампус в Камской долине

Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем послании Законодательному собранию сообщил, что уже готовится задание на проектирование студенческого кампуса в Камской долине в Перми.

– Это знаковое событие для отрасли образования - создание межвузовского кампуса на 5 тысяч мест, - отметил Дмитрий Махонин. - Смогли эффективно использовать подготовку к 300-летию краевой столицы для привлечения федеральных ресурсов.

Глава региона напомнил, что в марте было заключено концессионное соглашение на строительство кампуса.

– Сделали это первыми среди регионов-победителей «второй волны» конкурсного отбора, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В студенческом кампусе разместятся общежития, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-центра, учебно-лабораторный корпус.