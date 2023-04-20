В Прикамье за прошлый год на безбилетников завели 14,5 тысяч дел

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году в Пермском крае рассмотрели 100 994 дела об административных правонарушениях. Из них более 95% — в Перми. Об этом рассказали в региональном парламенте.

Об итогах работы административных комиссий в территориях края сообщил заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов. Так, за прошлый год 80 тысяч нарушений связаны с платными парковками, а 14,5 тысяч — с безбилетным проездом.

Ранее мы описали типичный образ пермяка-безбилетника. Зачастую нарушителям от 18 до 25 лет. Среди мужчин чаще всего бесплатно катаются в общественном транспорте Александр, Дмитрий и Сергей, а среди женщин — Анастасия, Екатерина и Елена.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65