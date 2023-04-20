В Пермском крае построят новые корпуса для техникумов и колледжей

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В послании Законодательному собранию глава региона отметил, что в числе приоритетов будет поддержка среднего профессионального образования.

- Понимаем потребности наших промышленных предприятий в увеличении кадров, поэтому расширяем необходимую базу, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Создаем комфортные условия для обучения и проживания обучающихся. Так, в прошлом году ввели первое за тридцать лет общежитие на 400 мест.

Как сообщил губернатор, в этом году должны сдать новый корпус Пермского авиационного техникума на тысячу мест с общежитием, а также корпус для колледжа имени Славянова.

Всего в Пермском крае построят и отремонтируют шесть объектов для учреждений среднего профессионального образования.