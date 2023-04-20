Доступность дошкольного образования в Пермском крае выше, чем в среднем по России

Фото: Администрация Перми

Глава Прикамья, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края отметил успехи в обеспечении детей школами и детскими садами.

– Более трех тысяч малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тысяч ребят распахнули свои двери 16 новых школ, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Доступность дошкольного образования в Пермском крае теперь выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе и по России. Местами в детские сады обеспечены все ребята в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.