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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:58

Доступность дошкольного образования в Пермском крае выше, чем в среднем по России

Это отметил губернатор Дмитрий Махонин в послании Законодательному собранию
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: Администрация Перми

Фото: Администрация Перми

Глава Прикамья, выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края отметил успехи в обеспечении детей школами и детскими садами.

– Более трех тысяч малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тысяч ребят распахнули свои двери 16 новых школ, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Доступность дошкольного образования в Пермском крае теперь выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе и по России. Местами в детские сады обеспечены все ребята в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.