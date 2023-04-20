Экс-начальник центра противодействия экстремизму может стать депутатом Пермской гордумы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Определен кандидат на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5.

«Согласованным кандидатом (фаворитом) на довыборах в Пермскую городскую Думу может стать представитель Уральского завода противогололедных материалов», — сообщается в Telegram-канале «Лбов».

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамья», речь идет об Антоне Мелюхине — бывшем начальнике центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю. Он может занять место уехавшего в Германию депутата Сергея Захарова.

Напомним, что в Пермской городской думе 18 апреля единогласно поддержали досрочное сложение полномочий депутата Сергея Захарова. Окончательное решение об этом будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце апреля.

Сергей Захаров переехал в Германию в ноябре прошлого года. В том же месяце его исключили из фракции «Единой России». Он был избран в Пермскую гордуму в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район.

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