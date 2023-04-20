В Перми у автовокзала сносят торговые павильоны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми возле Центрального рынка начался снос торговых павильонов. Демонтируют НТО вдоль шоссе Космонавтов за остановкой «Автовокзал» и до подземного пешеходного перехода.

Как сообщает Business Class со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики горадминистрации, собственник павильонов демонтирует их добровольно. Затем он намерен поставить новые объекты, которые будут соответствовать правилам благоустройства.

Ранее сообщалось, что на шоссе Космонавтов и улице Пушкина снесут все киоски и павильоны, и уличная торговля останется только на территории Центрального рынка. В Министерстве по управлению имуществом Пермского края рассказывали, что после после сноса освободившиеся участки пойдут на расширение улиц.

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