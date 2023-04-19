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НовостиОбщество19 апреля 2023 17:45

В Перми подростка, разбившего стекло на остановке, привлекли к ответственности

Юношу поставили на учет, а его родителей оштрафовали
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подростка, который разбил стекло на остановке, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в городской администрации.

Инцидент произошел 22 февраля этого года. Группа подростков сняла видео, где молодой человек разбил стекла остановочного павильона на трамвайной остановке «Улица Революции». Видеозапись появилась в социальных сетях.

Полиция установила личность мальчика, разбившего стекло. В отношении юноши составлен протокол об административном правонарушении. Подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД Перми, а его родителям назначен штраф.