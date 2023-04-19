Уголовное дело бывшего ректора Пермского педуниверситета вернули в прокуратуру

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Свердловский районный суд Перми вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова. Причиной стали ошибки, допущенные при составлении обвинительного заключения. Об этом сообщает Properm.ru.

Андрей Колесников обвиняется в неправомерном обороте денежных средств и хищении в составе организованной группы. Преподаватель вуза Константин Безукладников подозревается в растрате и мошенничестве, а Анжелика Отраднова – в пособничестве в совершении этих преступлений.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год было похищено более 25,9 млн рублей из бюджета ПГГПУ. На скамье подсудимых оказался не только бывший ректор, но и завкафедрой университета Константин Безукладников и предприниматель Анжелика Отраднова.

Подсудимые с обвинениями не согласны. Они утверждают, что их оговорил завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе, которого уже осудили за хищения в сентябре прошлого года. Его задержали еще в 2021 году во время расследования уголовного дела о мошенничестве. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Благодаря его показаниям появилось новое уголовное дело в отношении бывшего ректора педуниверситета.