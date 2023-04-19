Крематорий достроят в Перми за 472 млн рублей к февралю 2024 года

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Администрация Перми и ООО «РусРазвитие» заключили контракт на достройку крематория на Восточном кладбище. Документ был подписан 13 апреля. Об этом сообщает Business class со ссылкой на начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова.

Старт работ запланирован на май этого года. Подрядчику необходимо выполнить первый этап строительно-монтажных работ. В частности, достроить здание, а также смонтировать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, установить кремационное оборудование. Полностью завершить работы планируется до 31 января 2024 года. За эти работы из бюджета заплатят 472 млн рублей.

Напомним, что его история началась 13 лет назад. Документацию по строительству начали делать еще в 2009 году.

В дальнейшем также планируется благоустроить кладбище.