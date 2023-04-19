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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:22

В Перми на выставке необычные статуи Будды закрыли коробками

Это произошло из-за жалоб на оскорбление чувств верующих
Екатерина Оборина
Фото: «Звезда|Пермь» / Telegram

Фото: «Звезда|Пермь» / Telegram

В Перми на выставке «Понаехали. Арт-Пермь» (6+) работы художника Игоря Горячева «Истина внутри» организаторы закрыли коробками. Как сообщает телеграм-канал «Звезда|Пермь», это произошло из-за жалоб на оскорбление чувств верующих.

Проект «Истина внутри» представляет собой расписные декорированные гипсовые скульптуры сидящего Будды. По информации издания, художник планирует забрать данные работы с выставки.

По словам художника, летом прошлого года выставка «Истина внутри» уже показывали в Центральном выставочном зале.