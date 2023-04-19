В Перми 29 апреля запретят движение транспорта по улице Подлесной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 29 апреля, в Перми временно запретят движение всех видов транспорта на улице Подлесной. Там состоится 79-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В ней примут участие ветераны спорта, школьники, студенты, предприятия и организации района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 11.00 до 15.00 часов движение будет прекращено по улице Подлесной на участке между улицами Куфонина и Зои Космодемьянской. Также ограничат движение по улице Комиссара Пожарского от дома №29 на улице Подлесной до улицы Подлесной и по улице Желябова от дома №17 по улице Подлесной до улицы Подлесной.

Кроме того, в полночь перед проведением эстафеты на попадающей под перекрытия дороге запретят нельзя будет парковать и оставлять на стоянку автомобили. Данные ограничения будут действовать до 15.00 часов 29 апреля.

Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать возможные пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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