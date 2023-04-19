В Перми 12 домов на Компросе отказываются от архитектурной подсветки

Фото: администрация Перми

В Перми продолжается установка архитектурной подсветки на фасады домов, расположенных на Комсомольском проспекте. Администрация предложила продлить сроки проекта до ноября 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству.

Всего подсветку планируется установить на 87 зданиях в центре Перми. Однако на сегодняшний день от собственников 12 домов согласия на проведение этих работ не получены. Владельцы недвижимости просят за установку подсветки на их дома выполнить дополнительные работы – благоустроить сквер или установить лавочку.

В настоящее время администрация Перми продолжает переговоры. Для урегулирования вопросов по подписанию соглашений привлечена Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту, а также по улицам Ленина и Петропавловской хотели сделать к юбилею Перми. Подсветку планируют включать автоматически вместе с городским освещением.

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