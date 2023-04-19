В Перми с 24 апреля начнется потепление с температурой воздуха выше +20 градусов

Апрель в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале следующей недели, с 24 апреля, на территорию Пермского края начнут поступать теплые воздушные массы. По прогнозу синоптиков из ГИС центра Пермского госуниверситета, возможно повышение дневной температуры – столбик термометра может преодолеть отметку в +20 градусов. Ожидаются слабые кратковременные дожди и переменная облачность.

Новых температурных рекордов на неделе с 24 по 30 апреля не предвидится. Преодолеть планку в +24…+27 градусов пермской погоде окажется не под силу. Пока апрель 2023 года принес два дневных максимума за всю историю метеонаблюдений: 3 апреля воздух в Перми прогрелся до +16,7 градусов, 5 апреля – до +16 градусов. Рекордную температуру апреля синоптики зафиксировали в 1950 году, когда 30 апреля в Перми стояла настоящая летняя жара с температурой +27,3 градуса.

До конца этой недели в Перми сохранится умеренное тепло с дневной температурой воздуха +11…+13 градусов. Осадки будут маловероятны.

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