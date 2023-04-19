На «Азоте» состоялся Арт-вечер в честь дня рождения предприятия

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В корпоративном музее филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» накануне дня рождения предприятия состоялся традиционный Артвечер. Творческие форматы — конкурс стихов, выставка картин и художественный мастер-класс — в этом году были посвящены новым миссии и слогану Группы «Уралхим» — «Потому что еда нужна каждому».

На конкурс «Азот» в стихах» сотрудники и ветераны представили 10 работ, в которых зарифмовали слоган Группы «Уралхим». Награды получили все, а специальный приз достался Кириллу Батуеву, начальнику смены отделения Б цеха №5 — слабой азотной кислоты.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Елена Шарецкая, художник–декоратор Культурно–спортивного центра «Азот», презентовала гостям вечера свою выставку «Разноцветные будни».

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

20 картин написаны в разных техниках и жанрах, но объединяет их юмор, эмоции и философский взгляд на жизнь. Копию одной из ее работ — «Крутой перец» — гости смогли нарисовать на мастер-классе. Жанр натюрморт был выбран неслучайно. Тема сочных и спелых фруктов и овощей звучит в миссии «Уралхима». Копию картины сотрудники предприятия получили в подарок на память о праздничном мероприятии.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

«Азот» — уникальное предприятие. Наша Компания — мировой лидер в производстве удобрений. И во многом все это благодаря высококлассным специалистам. Среди нас много талантливых творческих людей, которые на Арт-вечере вновь показали, как они преданы своему делу, как точно понимают миссию Компании и знают, что являются частью большого общего дела.