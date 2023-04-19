В 2023 году студенты колледжа им. Славянова начнут обучение в новых аудиториях

Фото: Сайт Правительства Пермского края

Работы по капитальному ремонту здания колледжа им. Славянова на ул. Уральской, 78 в Перми близки к завершению. Есть большая уверенность, что обновленный корпус учебного заведения откроет свои двери для студентов уже в новом учебном году.

Реконструкция политехнического колледжа им. Славянова находится под пристальным вниманием и на особом контроле краевых властей, ход работ рассматривается еженедельно на заседаниях строительного штаба.

С начала старта реконструкции строители заменили внутренние несущие конструкции и межэтажные перекрытия, усилили фундамент, отремонтировали кровлю, а также обновили системы канализации, отопления и водопровод, был заново выстроен спортивный зал. На стройплощадке сейчас выполняют работы около 140 рабочих, которые выполняют внутреннюю отделку и фасад здания, монтаж инженерных сетей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 18 апреля посетил строительную площадку колледжа. В ходе инспекции он осмотрел помещения четвертого этажа здания и актовый зал.

«Колледж для нас имеет особое значение, поскольку это по сути кузница специалистов для оборонных, металлургических предприятий. Поэтому так важно сдать его вовремя и сегодня подрядчик дал очередные гарантии. Рассчитываем, что он не подведет, и в сентябре мы сдадим этот объект», – подчеркнул глава региона.

По словам представителя строительной организации, началась подготовка к благоустройству территории с последующим обустройством универсальной спортивной площадки. На следующей неделе, если позволят погодные условия, подрядчик приступит к работам на улице.

По итогам своего визита на стройплощадку колледжа им. Славянова глава региона Дмитрий Махонин акцентировал внимание на то, что все строительные работы должны завершиться летом 2023 года. Это позволит его студентам в новом учебном году приступить к занятиям уже в обновленном здании, в современных и комфортных условиях получать все необходимые знания для выбранной профессии.

Губернатор Пермского края регулярно посещает стройплощадку политехнического колледжа им. Славянова. Последний визит был в декабре прошлого года. В середине лета Дмитрий Махонин планирует еще раз посетить этот объект, увидеть площадку колледжа и оценить, как продвигается реконструкция перед завершением всех работ.

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