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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:40

В Перми откроется третий магазин «Золотое яблоко»

Он появится на Компросе
Лела Минадзе
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

В Перми готовится к открытию еще один парфюмерный магазин «Золотое яблоко». Об этом рассказывает Business Class со ссылкой министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

«Золотое яблоко» разместят в здании по Комсомольскому проспекту, 36. Продолжительное время помещение пустовало, а раньше там был отдел Adidas.

Сейчас в Перми работают два магазина «Золотое яблоко». Они находятся в ТРЦ «Планета» и ТРЦ «iMall Эспланада».

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