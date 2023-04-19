В Перми откроется третий магазин «Золотое яблоко»

Фото: 2ГИС

В Перми готовится к открытию еще один парфюмерный магазин «Золотое яблоко». Об этом рассказывает Business Class со ссылкой министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

«Золотое яблоко» разместят в здании по Комсомольскому проспекту, 36. Продолжительное время помещение пустовало, а раньше там был отдел Adidas.

Сейчас в Перми работают два магазина «Золотое яблоко». Они находятся в ТРЦ «Планета» и ТРЦ «iMall Эспланада».

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