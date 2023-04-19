В логу в Перми нашли два трупа

Фото: скриншот видео ЖК Арсенал / Пермь

Во вторник, 18 апреля, в логу вблизи ЖК «Арсенал» нашли тела двух мужчин. Как рассказал "КП-Пермь" источник в силовых структурах, одному погибшему было 28 лет, второму - 31.

- Внешних признаков насильственной смерти на телах не нашли, назначены необходимые экспертизы, - сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

В группе Новости ЖК Арсенал / Пермь ВКонтакте опубликовали короткий видеоролик, на котором видно, как спецслужбы забирают тела погибших.

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