В Прикамье 20-летняя девушка обокрала приютившего ее пенсионера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куеде за кражу осудили 20-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

От действий девушки пострадал 83-летний пенсионер из деревни Нижняя Сава. В один день она постучала в дверь его дома и пожаловалась, что ей негде жить. Пенсионеру стало жалко девушку, и он предложил ей остаться на некоторое время.

Девушка выполняла домашние дела и вела хозяйство. Однажды во время уборки она нашла в сумочке под матрасом деньги, стащила их и ушла. Оказалось, что она забрала 93 тысячи рублей.

В ходе розыска девушку нашли в соседней деревне у родителей дома. Выяснилось, что на украденные деньги она купила новый телефон, а оставшуюся сумму потратила на алкоголь.

В результате суд назначил девушке наказание в виде обязательных работ и обязал ее возместить пенсионеру причиненный ущерб.

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