В Перми обновят стадион «Трудовые резервы»

Фото: ВК/стадион «Трудовые резервы»

В Мотовилихинском районе Перми реконструируют стадион «Трудовые резервы», сообщает Коммерсантъ-Прикамье.

Иногородние владельцы стадиона планировали застроить его. Теперь же стадион переходит местным бизнесменам Максиму и Артему Блиновым, которые также являются владельцами ТЦ «Горный хрусталь».

Будущие собственники стадиона планируют провести его реконструкцию. Сейчас он продолжает работать. Летом там бегают, играют в футбол и настольный теннис, а зимой заливают каток. Площадь стадиона составляет 4,1 га.

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