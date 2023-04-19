В Перми 24 мая состоится битва парикмахеров за звание «Король барберов 2023»

Фото: Форум "Империя Красоты" 24 МАЯ 2023

Всего на один день, 24 мая, Пермь станет центром индустрии красоты России. В частной филармонии «Триумф» состоится полуфинал XII чемпионата страны по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей.

По мнению организаторов, большой интерес у гостей должен вызвать открытый турнир «Битва мужских парикмахеров» - «БАРБЕРПЕРМЬ». В нем примут участие сильнейшие мужские мастера очень востребованной и популярной сейчас барбер-индустрии. Им предстоит показать свое мастерство в троеборье – классическая мужская стрижка ножницами, лучший Fade и укладка «Помпадур», оформление бороды. В рамках финальной части соревнований тройка призеров сразится в настоящей битве за звание «Король барберов 2023».

Соревнования продлятся в течение всего дня, с 09:00 до 20:00. Сразу после награждения призеров и победителей соревнований парикмахеров на площадке филармонии «Триумф» для его гостей и участников со своей программой выступит музыкальный проект «28Я». (16+)

Узнать подробную информацию о конкурсах, зарегистрировать свою заявку можно по телефонам: 212-01-09, 212-44-32 или 8-912-49-64-228. Прочитать о предстоящих событиях можно в группе «Форум Империя Красоты» социальной сети во «ВКонтакте».

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