DJ Smash показал клип с гимном Перми к 300-летию города

Кадр видео: t.me/djsmashofficial

Андрей Ширман, известный как DJ Smash, поделился в социальной сети клипом с гимном Перми к 300-летию города.

Недавно он публиковал отрывки композиции, теперь весь текст с музыкой, а также анимированный клип можно увидеть полностью. В песне Андрей Ширман признается в любви к родному городу:

«С тобой всегда душа моя, любимая Пермь! Если ты пермяк, ты сможешь все», - повторяет DJ Smash в припеве.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что обратился к Андрею Ширману написать гимн к юбилею города.

Справка

Андрей Ширман родился в Перми в 1982 году. Его папа был джазовым музыкантом, а мама – хормейстером. В 1994 году Андрей начал писать собственные треки на студии отца.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65