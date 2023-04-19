В Перми 19 апреля начинают работу две городские ярмарки

Городская ярмарка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей и гостей Перми с 19 до 21 апреля ждут две городские ярмарки, которые начнут свою работу в Кировском районе.

В течение ближайших дней на ярмарочных площадках, расположенных на ул. Ласьвинской, 18 и ул. Маршала Рыбалко, 109, местные фермеры и производства предложат огромный выбор своей продукции. По доступным ценам можно будет купить колбасы, полуфабрикаты, молочную продукция, рыбные деликатесы, мед и продукция пчеловодства, сладости, товары ручной работы.

Организаторы ярмарок поясняют, городская ярмарка на ул. Ласьвинской также представит товары с символикой «Пермь-300»: значки, подставки для телефона, статуэтки, часы, брелоки, линейки, а также многослойные раскраски с достопримечательностями Перми.

Торговые шатры городских ярмарок в Кировском районе Перми ждут своих покупателей с 11:00 до 19:00. (0+)

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