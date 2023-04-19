Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 19 апреля 2023 года к 08:00 наиболее сложная ситуация складывается в Индустриальном районе на нескольких участках дорог: ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, ш. Космонавтов на развязке с ул. Оверятской и ул. Промышленной, на ул. Стахановской в районе перекрестка с ул. Карпинского, ш. Космонавтов от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова.

Медленно движется транспорт на ул. Якутской перед въездом на кольцо Соснового бора.

В Мотовилихе плотный поток на ул. Огородникова и ул. Мостовой при движении к пл. Восстания.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 19 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города отличная – около 30 км. Температура воздуха в этот час около +1 градуса, ясно.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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