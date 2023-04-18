Пропавшего в Пермском крае 15-летнего подростка нашли мертвым

СК назначил экспертизу, которая установит точную причину смерти юноши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Найден, погиб, приносим соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.

С просьбой помочь в поисках 15-летнего подростка волонтеры к пермякам и пользователям соцсетей обратились два дня назад. Парень ушел из дома в Кизеле 16 апреля, и больше о его дальнейшей судьбе ничего не было известно.

18 апреля волонтеры попросили снять репосты и сообщили о гибели подростка. По факту случившегося проводится проверка, назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти юноши.

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