Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Пермском крае

Серьезное ДТП, в котором пострадали сразу двое взрослых и двое детей, произошло в Суксунском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серьезное ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло 18 апреля днем в Суксунском районе. Причины аварии и последствия столкновения «Комсомольской правде» пояснили в краевой полиции.

- Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 18 апреля в 13.15 на 3 км автодороги Суксун-Сызганка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, 57-летний мужчина двигался на автомобиле Рено Логан по своей полосе. Чтобы избежать столкновения с автомобилем Лада Гранта, который завершал маневр обгона, водитель Рено выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Ладой.

В результате лобового столкновения 57-летний водитель Рено Логан и его 17-летний пассажир, а также 31-летний водитель отечественной легковушки и его пятилетний пассажир получили различные травмы.

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