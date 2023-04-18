В Перми отменен запланированный на 7 июля концерт группы «НАИВ»

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Запланированный на 7 июля концерт группы «НАИВ» (16+) в Перми отменен. Об этом сообщили организаторы концерта.

Выступление должно было состояться в концерт-холле «Свобода». Организаторы принесли извинения, деньги за купленные билеты обещают вернуть. Причины отмены концерта не сообщаются.

– Возврат бумажных билетов осуществляется по месту приобретения, а за электронные билеты – только на банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа, - написали организаторы мероприятия в социальных сетях.

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