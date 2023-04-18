МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье с 18 по 21 апреля

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В период с 18 по 21 апреля местами по югу Пермского края ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

Жителей Прикамья просят соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, а также разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Спасатели напоминают, что человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров.

Палы растительности, сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнём в быту может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжёлыми последствиями.

В случае, если вы станете очевидцем возгорания в лесу, необходимо принять меры, чтобы остановить его, и в то же время отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт за помощью. О природных пожарах можно сообщать по телефону в любое время суток: 8-800-100-94-00.

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