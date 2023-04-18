Копите на пенсию правильно

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Согласитесь, многих приближающаяся пенсия пугает. Другие же воспринимают ее, как возможность – больше проводить времени с семьей, заняться любимым хобби или больше путешествовать. Все это возможно, если заранее побеспокоиться и начать откладывать на пенсию. Вместе с сотрудниками Сбера мы постарались разобраться, как можно накопить на пенсию и почему лучше начинать этот процесс как можно раньше.

Позаботиться о своём будущем можно и нужно прямо сейчас.

Начните откладывать деньги, которые позволят вам максимально сохранить полноценную жизнь на пенсии. Чем раньше начнёте, тем больше вам удастся накопить. И тем меньше при этом будет нагрузка на ваш текущий домашний бюджет.

Один из инструментов накопления на пенсию – вклад в пенсию в виде депозита.

Основное преимущество банковского вклада — гарантированный процент на весь срок действия. Вы можете открыть один из своих вкладов специально под будущие накопления на пенсию. По мере истечения срока действия он будет автоматически продлеваться. Для пенсионного вклада можно выбрать вариант получения процентов в конце срока действия — обычно по таким депозитам у банков доходность чуть выше.

Когда выйдете на пенсию, вы можете забрать всю сумму вклада вместе с процентами. Но есть возможность забрать только проценты, а сам вклад открыть на новых условиях: с выплатой процентов каждый месяц. В этом случае вклад будет давать регулярную прибавку к вашей пенсии после достижения вами пенсионного возраста.

Имея постоянную официальную работу, вы зарабатываете себе гарантированную пенсию от государства за счёт отчислений работодателя в Социальный фонд России. А долгосрочные личные накопления помогут сформировать прибавку к этой пенсии и поддерживать достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры. Главное – откладывайте регулярно и начинайте это как можно раньше.