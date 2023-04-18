В Прикамье водитель выгнал из маршрутки мать с тремя детьми из-за нехватки мест

Фото: Василий Вахрин

Поездка до Перми для многодетной матери из села Торговище оказалась целым испытанием. О случившемся она рассказала в соцсетях.

Женщина вместе с тремя детьми хотела сесть в маршрутку «Агафонково — Пермь». Ей нужно было добраться до одной из больниц краевой столицы. Водитель маршрутки везти маму с детьми отказался, объясняя это тем, что их четверо, а свободных мест — три.

Уговоры на водителя не подействовали, семью в транспорт он так и не пустил. Им пришлось добираться на такси до Суксуна, чтобы там сесть на ту же маршрутку «Агафонково — Пермь».

На этом беды не закончились. В кассе на автостанции Суксуна матери не продавали билеты. «В кассе девушка отказывалась продавать билеты, потому что он [водитель] ей сказал, что не повезет нас до Перми. После того, как я ей сказала, что сниму ее на камеру, она продала. Эта проблема уже не в первый раз — не садят людей в Торговище. И именно этот водитель», — пожаловалась женщина.

В администрации Суксунского городского округа извинились перед пассажиркой. «Информация направлена перевозчику для проведения оперативной проверки информации. По результатам будет принято решение о необходимости привлечения водителя к ответственности», — пояснили в ведомстве.

При этом часть комментаторов заступилась за водителя. «Ни один водитель не возьмет такую ответственность на себя, взяв стоящего пассажира», «Водитель не стал нарушать правила перевозки людей, что не так?», «Если нет места, куда он вас посадит, стоя ездить запрещено», — написали пользователи Сети.

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