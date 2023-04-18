В Прикамье пьяный парень без прав пытался скрыться от полиции в лесу

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Молодого человека осудят за пьяную езду. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в Пермском районе в октябре прошлого года. Парень на «Ниве» создал на проезжей части аварийную ситуацию. Сотрудники Госавтоинспекции заметили лихача, потребовали остановиться, но он этого не сделал.
Тогда полицейские, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, начали преследовать «Ниву». Рядом с одним из СНТ машина остановилась, а водитель, пытаясь скрыться, побежал в лес.
Нарушителя удалось задержать. Он был пьян, а также не имел водительского удостоверения. Оказалось, что ранее парня уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.
На сегодняшний день окончено предварительное расследование, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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