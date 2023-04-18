Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:02

В Пермском крае ищут пропавшего 15-летнего подростка

Он не выходит на связь с 16 апреля
Екатерина Оборина
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края / ВКонтакте

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края / ВКонтакте

В Пермском крае ведутся поиски пропавшего 15-летнего подростка из Кизела. В воскресенье, 16 апреля, Илья Токарев ушел из дома, но обратно он не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, он не выходит на связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост юноши около 160 сантиметров, худощавого телосложения, чёрные волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, серую спортивную кофту, черные штаны и кроссовки. Сообщается, что мальчик может находиться в любом районе. Его ищут уже третий день.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65