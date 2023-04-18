В Пермском крае ищут пропавшего 15-летнего подростка

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края / ВКонтакте

В Пермском крае ведутся поиски пропавшего 15-летнего подростка из Кизела. В воскресенье, 16 апреля, Илья Токарев ушел из дома, но обратно он не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, он не выходит на связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост юноши около 160 сантиметров, худощавого телосложения, чёрные волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, серую спортивную кофту, черные штаны и кроссовки. Сообщается, что мальчик может находиться в любом районе. Его ищут уже третий день.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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