В дептрансе Перми описали типичного безбилетника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты департамента транспорта Перми рассказали, как выглядит среднестатистический безбилетник. Подробностями поделились в пресс-службе городской администрации.

Часто контролеры выявляют факт безбилетного проезда у мужчин и женщин от 18 до 25 лет. Также выяснилось, что чаще всего бесплатно катаются в городском общественном транспорте Александр, Дмитрий и Сергей. Среди женщин – Анастасия, Екатерина и Елена.

По итогам прошлого месяца, больше всего «зайцев» выявили по будним дням на автобусе №20 и в трамвае №5. По выходным – также на трамвайном маршруте №5 и в автобусах №5 и №20. При этом самые дисциплинированные пассажиры по будням оказались в автобусах маршрута №30 и трамваях №4, а в выходные дни – на автобусах №27 и трамваях №4.

В большинстве случаев пассажиры, которые получили штраф, либо не пытались оплачивать проезд, либо их карта находится в стоп-листе, и они не стали оплачивать проезд иным способом.

Напомним, в настоящее время штраф за безбилетный проезд в транспорте Перми составляет 2,5 тыс. рублей, если нарушение допущено впервые. И 5 тысяч рублей – за каждое повторное.

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