В Перми сведения о доходах депутатов ЗС опубликуют в обобщенном виде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сведения о доходах депутатов Законодательного Собрания опубликуют в обобщенном виде, без указания персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента в своем телеграм-канале.

Поясняется, что норма о публикации сведений депутатов о доходах в общем виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Информация в статистическом виде появится на официальном сайте Заксобрания до 1 июня.

Отмечается, что на сегодняшний день все депутаты представили свои декларации о доходах за прошлый год в срок до 1 апреля 2023 года. Законопроект планируется рассмотреть на заседании краевого парламента, которое состоится в апреле.

Напомним, с 1 марта этого года вступил в силу Федеральный закон, который позволяет региональным и муниципальным депутатам не публиковать персональные данные о доходах.

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