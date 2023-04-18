В Перми установили первую балку путепровода над улицей Локомотивной

Фото: Минтранс Пермского края

В Перми возобновили полноценное движение на ул. Локомотивной, которое перекрывали в течение двух ночей 15 и 16 апреля.

Перекрытие движения было связано с выполнением работ по строительству 3-го этапа дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». Над ул. Локомотивной предстояло смонтировать и установить балку будущего путепровода.

Балку успешно установили в обозначенные сроки. Она представляет собой конструкцию в 43 тонны и длиной 30 метров. В краевом Минтрансе пояснили, в работах по установке балки над ул. Локомотивной приняли участие 15 рабочих, использовались три крана грузоподъемностью 70, 80 и 100 тонн.

В рамках 3-го этапа строительства дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» предстоит построить участок дороги от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, обустроить шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки. Дорога позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост, обеспечит выход на проектируемый третий мост через Каму.

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