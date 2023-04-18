В Перми скончался бывший начальник городского УМВД Наиль Салахов

Фото: Управление МВД России по г. Перми / ВКонтакте

В Перми 17 апреля после тяжелой болезни скончался бывший начальник городского УМВД, полковник милиции в отставке Наиль Салахов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Перми.

Наиль Булатович служил в органах внутренних дел с 1969 года. В период с 1992 по 1996 годы он руководил главком МВД по г. Перми. Прощание с Салаховым пройдет в среду, 19 апреля, с 10.20 до 11.20 на улице Старцева, 61 в большом зале.

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