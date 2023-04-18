Жительница Сан-Франциско ищет родственников своего деда в Пермском крае

Фото: Парма новости

Семья Коньшиных переехала на постоянное место жительства в США ровно 30 лет назад. Ее семейные корни находятся в Кудымкаре.

С просьбой о помощи в поисках родственников обратилась 58-летняя американка Татьяна Дубнова. Она написала письмо в редакцию издания «Парма новости», в котором рассказала о судьбе своего дедушки Александра Ильича Коньшина.

«Мой дедушка родился в 1914 году, а умер в 1950 году. У него было две сестры, Клавдия и Ольга. Они жили в Кудымкаре. У деда были внебрачные дети. Вполне возможно, часть родственников переехала в Пермь или дальше. У Александра Ильича дочь от первого брака Светлана жила в Перми и работала в Педагогическом институте. У сестры Клавдии было минимум два сына, старший был военным и жил в Ленинграде в конце 1960-х. Еще известно, что дочь Ольги, сестры Александра Коньшина, жила в Алтайском крае», - пишет Татьяна Дубнова.

Сейчас Татьяна живет в Сан-Франциско вместе со своей семьей. Ее папе, Александру Александровичу Коньшину, почти 80 лет. В свое время он учился в Перми, потом уехал в Сыктывкар, а с 1993 года - в США.

Татьяна Дубнова приезжает в Россию каждый год. Очень часто в далекое путешествие с ней отправляются и три ее дочери.

Долгие годы Татьяна ищет своих родственников в России, контакты внебрачных детей дедушки. Если у кого-то есть информация он них, «Парма новости» просит обращаться в редакцию.

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