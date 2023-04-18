Общественники Лысьвы ознакомились с преимуществами блочно-модульных котельных

Фото: "Т плюс"

Специалисты Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели ознакомительную экскурсию для представителей общественности города Лысьва. Председатели ТСЖ ознакомились с работой блочно-модульных котельных. Экскурсанты посетили БМК на ул. Фрунзе, которая отапливает ряд жилых домов и социальных объектов города в зоне теплоснабжения бывшей котельной «Привод».

Общественники получили ответы на вопросы о работе оборудования блочно-модульных котельных, о плюсах их применения и требованиях к обслуживанию. Напомним, к началу отопительного сезона 2022-2023 гг. компания «Т Плюс» уже построила в Лысьве 5 новых современных БМК и реконструировала 1,3 км теплопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей.

Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс», перевод системы теплоснабжения Лысьвы на систему блочно-модульных котельных – своевременная и оправданная мера, принятая в интересах жителей Лысьвы.

«В связи с выводом из эксплуатации котельной «Привода» в 2022 году возникла серьёзная угроза того, что жители Лысьвы останутся без коммунальной услуги. Предложенное «Т Плюс» техническое решение по децентрализации системы теплоснабжения позволило в сжатые сроки обеспечить подачу отопления и горячей воды горожанам. Под контролем администрации Лысьвы перевод нагрузки на новые блочно-модульные котельные был совершен в сжатые сроки», – отметил Владимир Пестов.

В настоящее время «Т Плюс» продолжает модернизацию системы теплоснабжения города Лысьва. Ведутся работы по проектированию 10 новых блочно-модульных котельных (БМК) и реконструкции 2-х действующих котельных. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт.

В 2022 году проект по обновлению объектов теплоснабжения Лысьвы получил поддержку Фонда национального благосостояния Российской Федерации. В результате 1,2 млрд рублей будет профинансировано за счёт выделяемого компании целевого займа ФНБ, что составляет 75% от общей суммы инвестиций.

В ходе обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надежность и качество коммунальных услуг. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей.