«Азот» поощряет знатоков химии

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) вручили награды победителям олимпиады по химии среди школьников старших классов на призы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Лучшие студенты по итогам зимней сессии получили стипендиальные сертификаты от предприятия.

В этом году в химической олимпиаде приняло участие 32 школьника. Победителем стал Иван Кавендров, учащийся 11 класса школы №11. Он набрал максимальное количество баллов — 40. На 1 балл меньше у ученицы этой же школы Натальи Самусенко и у Артемия Меньшикова из школы №2. Третий результат — 38 баллов — показал Павел Байдин из гимназии №9.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Победители получили заслуженные награды — дипломы и призы от «Уралхима», а также стали обладателями преимущественного права при отборе претендентов на заключение договоров о целевом обучении.

Лучшие студенты БФ ПНИПУ, как и будущие абитуриенты, также получили подарки от Компании — стипендиальные сертификаты.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Наше взаимодействие с учебными заведениями имеет давнюю историю и добрые традиции. Мы ежегодно на протяжение пяти лет проводим олимпиаду по химии, и уже есть определенные результаты. Совместно со стипендиальными комиссиями определяем по пять лучших студентов по итогам каждой сессии в учебных заведениях, с которым мы сотрудничаем. Эти студенты становятся получателями поощрительной стипендии «Азота». Зачастую именно такие «звездочки» и приходят потом к нам на завод.