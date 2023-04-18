В Перми на бывших землях Минобороны РФ построят жилой комплекс

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Индустриальном районе Перми по улице Карпинского, 115 появится новый жилой комплекс. Это бывшая территория Минобороны РФ вблизи расформированного военного авиационно-технического училища.

Соответствующее соглашение подписали правительство Пермского края и компания «ПМД», которая займется строительством ЖК. Планируется возвести 75 тысяч квадратных метров жилья. Дома будут переменной этажности — от 7 до 9 этажей.

Также планируется построить детсад на 189 мест, выполнить реконструкцию улично-дорожной сети и обустроить открытый спортивный объект в парке Победы.

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