С середины сентября 2023 года музей PERMM начнет работу в новом здании

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Созданный на заре культурной революции в Перми Музей современного искусства PERMM в середине сентября сможет принять первых гостей в новом здании. Новой локацией PERMM станет здание бывшего автоцентра «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4.

По словам директора PERMM Наили Аллахвердиевой, последние девять лет музей постоянно находился в ожидании переезда, его нынешнее существование на бул. Гагарина в Перми всегда было временным.

«Все эти годы мы обсуждали вопросы, связанные с переездом, с командами региональной власти, был диапазон вариантов, но все они оказывались нереалистичными», - в своем интервью The Art Newspaper Russia подчеркивает Наиля Аллахвердиева.

В директор пермского музея подчеркивает, новое здание обладает очень важными функциональными достоинствами, не требующими больших вложений для реконструкции и адаптации, радикальных усилий по изменению содержательной деятельности. Его можно за полгода адаптировать под музейные задачи PERMM и уже в середине сентября 2023 открыть экспозиции.

Здание бывшего автоцентра «Телта-МБ» занимает площадь около 7 тыс. кв. метров, оно позволит открыть очень разные по масштабу экспозиционные мущейные пространства.

Напомним, Музей современного искусства PERMM начал свою работу в 2009 году. До 2014 года он располагался в здании бывшего Речного вокзала в центре Перми. С 2014 года находится во временном помещении на бул. Гагарина, 24. В настоящее время PERMM является одним из самых заметных музеев современного искусства в России, представляет актуальное искусство страны XX – XXI веков.

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