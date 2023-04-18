Пермячка стала абсолютной чемпионкой ПФО по фитнес-бикини

Фото: личная страница Марии Осташевой ВКонтакте

Пермячка Мария Осташева стала абсолютной чемпионкой Приволжского федерального округа по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Она завоевала золото в номинации Фитнес Бикини и золото в абсолютном первенстве фитнес бикини. Соревнования проходили в прошлую субботу, 15 апреля, в Ижевске. Об этом сообщает «В Курсе.ру».

В интервью изданию девушка рассказала, что работает персональным тренером в СК «Олимпия». К соревнованиям пермячка готовилась около пяти месяцев. На подготовку она потратила около 100 тысяч рублей. Это взносы за участие, а также грим, массажи, купальник, прически и другое.

Мария выступает на соревнованиях с весны 2022 года. Для культуристки это было третье по счету выступление.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65