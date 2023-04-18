В Перми на эспланаде 2 и 3 июня пройдет экофест «Природа города»

Фото: ЭКОФЕСТ «Природа города» / ВКонтакте

В рамках празднования 300-летия Перми пройдет экологический фестиваль «Природа города». В Течение двух дней, 2 и 3 июня, городская эспланада станет настоящей природной территорией.

Организаторы экофеста в Перми рассказывают, что его гостей будут ждать полезные лекции, творческие мастер-классы, экскурсии, квесты, конкурсы и многое другое. К примеру, можно будет узнать, как помочь окружающей среде и принять участие в различных экоакциях.

На экофесте «Природа города» жители и гости Перми смогут не только обсудить важные темы о сохранении и бережном отношении к природе, необходимости экопросвещения и преобразования городской среды. Наиболее интересными для горожан могут стать мастер-классы по созданию уникальных декорированные изделия из природных материалов.

В рамках городского фестиваля также состоится акция «Экодоброволец», где каждый желающий вместе с единомышленниками сможет сделать мир лучше, а город чище.

Интерактивные площадки экофеста «Природа города» в Перми разместятся в обновленном 66-м квартале эспланады, ограниченным улицами Попова, Борчанинова, Ленина и Петропавловской. (0+)

Один из первых экофестивалей в Перми прошел в 2019 году. Его участники занимались благоустройством долин малых рек.

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