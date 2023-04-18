В Перми согласовали проект нового планетария

Фото: Пермский планетарий

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала проект строительства нового планетария. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

С предложением открыть второй планетарий выступило Агенство инвестиционного развития. Вопрос был рассмотрен на заседании 17 апреля.

Ранее мы рассказывали, что планетарий хотят построить по улице Петропавловской, 77 рядом с ТРК «iMALL Эспланада». Он будет рассчитан на 100 человек. Под него могут выделить участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

На строительство планетария потребуется более 100 млн рублей. Работы планирует выполнить московская компания «Галатэя».

На сегодняшний день единственный в Перми планетарий находится в Мотовилихинском районе на бульваре Гагарина, 27а. Его история началась еще в 1960 году, но официально днем рождения считается 12 апреля 1968 года.

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