На улицах Перми поставят восемь светодиодных рекламных экранов

Фото: Анатолий Жданов

Администрация Перми объявила аукцион на установку рекламных конструкций. Как сообщает Business Class, итоги подведут 16 мая.

Новые рекламные конструкции появятся во всех районах города. Под их размещение выделены участки на шоссе Космонавтов, проспекте Декабристов, бульваре Гагарина, улицах Кузнецкой, Макаренко, Ново-Гайвинской, Подлесной, Революции, Светлогорской, Свиязева, Сибирской, Соликамской, а также на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Ушинского.

Рекламные конструкции будут разного формата. Известно, что односторонних и двусторонних экранов поставят восемь. Также установят сити-борды и сити-форматы. Начальная стоимость за каждую отдельную конструкцию варьируется от 16,2 до 194 тысяч рублей.

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