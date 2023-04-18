Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 18 апреля 2023 года к 08:00 традиционная пробка наблюдается на ул. Огородникова и ул. Мостовой на участке от ул. Московской до ул. Фокинской.

Стоит транспорт и на подъездах к ш. Космонавтов со стороны ул. Стахановской и ул. Вавилова.

Первое ДТП случилось в среднем ряду на ул. Куйбышева в месте пересечения ул. Чкалова – движение затруднено от ул. Маршрутной в сторону центра, а также всем протяжении Стахановского перехода.

Второе ДТП этого утра – на ш. Космонавтов в районе перекрестка с ул. Мильчакова. Медленной движение фиксируется от ул. Столбовой до ул. Мильчакова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 18 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города отличная – 28 км. Температура воздуха в этот час около +1 градуса, небольшая облачность. Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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