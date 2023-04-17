Жителя Прикамья судили за надругательство над собственной дочерью

В Горнозаводске завершился громкий судебный процесс. Местного жителя признали виновным в 15 преступлениях по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой насилия и развратных действий стала его собственная дочь.

- Следствием и судом установлено, что виновный, оставаясь наедине со своей дочерью, применяя физическую силу, неоднократно совершал изнасилования потерпевшей, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Отца-насильника приговорили к 21 году колонии строгого режима.

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