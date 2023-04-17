Михаил Мишустин дал старт третьему Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства

В Прикамье проголосовали уже 13 тысяч человек. Фото: permkrai.ru

В течение полутора месяцев, до 31 мая, жители России смогут самостоятельно выбрать места, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Это могут быть парки, скверы, набережные, улицы, площади и другие общественные площадки. Кроме этого, проголосовать можно и за дизайн-проекты уже отобранных объектов.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил, что благодаря голосованию жители сами решают, как должны преобразиться их населенные пункты.

«В этом году голосование пройдет в свыше 1,5 тыс. муниципальных образований, где будут выбирать из более чем 5 тыс. объектов. Их перечень составлен с учетом предложений россиян. Рассчитываем, что многие люди проявят интерес и выразят свое мнение по поводу того, как улучшить их городскую среду», – подчеркнул Мишустин.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале отметил, что регион активно голосует. На сайте 59.gorodsreda.ru свои голоса отдали уже 13 тысяч человек.

«Призываю жителей муниципалитетов, участвующих в проекте, проявить инициативу и воспользоваться возможностями голосования. Мы на реальных примерах видим, как оно помогает сделать наши города и села комфортнее для жизни. Уже можно прогуляться по объектам-победителям прошлого года: “Тропе здоровья” в Березниках, скверам в Чайковском, Чусовом и Перми, “Зеленому городу” в Чернушке», – заявил губернатор.

Напомним, в этом году в голосовании участвуют 30 общественных пространств в 13 территориях Пермского края с населением от 20 тысяч человек.

Участники онлайн-голосования

- Пермь;

- Кунгур;

- Березники;

- Кудымкар;

- Чайковский;

- Добрянка;

- Соликамск;

- Лысьва;

- Чусовой;

- Чернушка;

- Краснокамск;

- Очер;

- Оса.

Жители этих территорий смогут определить места, которые приведут в порядок в 2024 году.

Проголосовать можно на сайте 59.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение волонтеров.

Голосовать могут жители от 14 лет и старше. Помогать в голосовании будут волонтеры. Для этого в каждом регионе уже создаются волонтерские штабы. Стать добровольцем можно на официальном сайте DOBRO.RU до 31 мая. Всего этом году в Прикамье благоустроят 188 общественных пространств, в том числе 131 двор. На эти работы выделено свыше миллиарда рублей.

«Формирование комфортной городской среды» проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом России Владимиром Путиным. За время его реализации, с 2017-го года, в Пермском крае привели в порядок 2 тысяч дворов и почти 600 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 миллиарда рублей.

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